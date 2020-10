Тагильчанин отсудил 30 тысяч рублей за приседания в отделении полиции

Житель Нижнего Тагила Максим Червоткин отсудил 30 тысяч рублей за издевательства в полицейском участке, пишет E1.

Потерпевший требовал от правоохранительной структуры почти 2,5 миллиона рублей, однако суд снизил сумму выплаты. Адвокат Червоткина планирует обжаловать это решение. Кроме того, пострадавший рассказал, что его заставляли отжиматься и приседать, затем надели наручники и избили. Напомним, 3 октября 2018 года мужчина был вызван отдел полиции №21 на улице Островского. Там трое полицейских угрозами и побоями принудили его к признанию в выдуманном преступлении. К вечеру следующего дня он был отпущен домой. Суд приговорил трех сотрудников МВД к заключению. Один из них получил пять лет, остальные по 4,5 года лишения свободы. Кроме того, преступников лишили права служить в органах на два года. Суд оставил без изменений приговор полицейским, избившим тагильчанина Червоткина

