Тагильчанин отсудил 30 тысяч рублей за приседания в отделении полиции

Потерпевший требовал от правоохранительной структуры почти 2,5 миллиона рублей, однако суд снизил сумму выплаты. Адвокат Червоткина планирует обжаловать это решение. Кроме того, пострадавший рассказал, что его заставляли отжиматься и приседать, затем надели наручники и избили.
Напомним, 3 октября 2018 года мужчина был вызван отдел полиции №21 на улице Островского. Там трое полицейских угрозами и побоями принудили его к признанию в выдуманном преступлении. К вечеру следующего дня он был отпущен домой.
Суд приговорил трех сотрудников МВД к заключению. Один из них получил пять лет, остальные по 4,5 года лишения свободы. Кроме того, преступников лишили права служить в органах на два года.