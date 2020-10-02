Тагильчанин отсудил 30 тысяч рублей за приседания в отделении полиции

Тагильчанин отсудил 30 тысяч рублей за приседания в отделении полиции

Сегодня, 22:01ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Житель Нижнего Тагила Максим Червоткин отсудил 30 тысяч рублей за издевательства в полицейском участке, пишет E1.

Потерпевший требовал от правоохранительной структуры почти 2,5 миллиона рублей, однако суд снизил сумму выплаты. Адвокат Червоткина планирует обжаловать это решение. Кроме того, пострадавший рассказал, что его заставляли отжиматься и приседать, затем надели наручники и избили.

Напомним, 3 октября 2018 года мужчина был вызван отдел полиции №21 на улице Островского. Там трое полицейских угрозами и побоями принудили его к признанию в выдуманном преступлении. К вечеру следующего дня он был отпущен домой.

Суд приговорил трех сотрудников МВД к заключению. Один из них получил пять лет, остальные по 4,5 года лишения свободы. Кроме того, преступников лишили права служить в органах на два года.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
судприговорНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы