Уральская певица попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе

Уральская певица попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе

Сегодня, 13:44ОбществоPhoto: pixabay.com
Уральская рок-певица Юлия Чичерина попала под военный обстрел в Нагорном Карабахе, сообщает Е1.

Вчера вечером Чичерина опубликовала в своем Telegram-канале фографию из Еревана, а сегодня утром фото, где она находится в военном обмундировании.

Военкор Семен Пегов, автор Telegram-канала WarGonzо сообщил, что певица попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Также Пегов рассказал, что Чичерина жива, но на связь пока не выходит.

Напомним, 27 сентября заново вспыхнул конфликт между Арменией и Азербайджаном о принадлежности Нагорного Карабаха к одному их государств. В обеих странах введено военное положение: в Армении полностью, в Азербайджане — частично.

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