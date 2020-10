Уральская певица попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе

Уральская рок-певица Юлия Чичерина попала под военный обстрел в Нагорном Карабахе, сообщает Е1.

Вчера вечером Чичерина опубликовала в своем Telegram-канале фографию из Еревана, а сегодня утром фото, где она находится в военном обмундировании. Военкор Семен Пегов, автор Telegram-канала WarGonzо сообщил, что певица попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Также Пегов рассказал, что Чичерина жива, но на связь пока не выходит. Напомним, 27 сентября заново вспыхнул конфликт между Арменией и Азербайджаном о принадлежности Нагорного Карабаха к одному их государств. В обеих странах введено военное положение: в Армении полностью, в Азербайджане — частично. В Армении объявлено военное положение из-за нападения на Нагорный Карабах

