Сотрудникам муниципального транспорта Екатеринбурга запретили перевозить пассажиров, которые не надевают маски, сообщает E1 со ссылкой на источник в мэрии.

По словам собеседника, кондуктор не станет продавать билет пассажиру без маски. При этом водитель не начнет движение до тех пор, пока нарушитель не выйдет из салона. Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитал мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и жителей города за пренебрежение масочным режимом. Он попросил мэра рассказать, по какой причине режим был ослаблен. Куйвашев раскритиковал мэра и жителей Екатеринбурга из-за отсутствия масок

