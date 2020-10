Власти Екатеринбурга заявили о проведении проверках соблюдения масочного режима в торгово-развлекательных центрах и общественном транспорте, сообщает «Областная газета».

Проверки уже начались с сегодняшнего дня. В частности, рейд прошел в метрополитене. 3 октября планируется провести рейды в общественном транспорте и ТРЦ. О необходимости усиления контроля заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он указал на то, что из-за роста заболеваемости коронавирусом во многих городах начали повторно вводить ограничительные меры. Делать этого в Свердловской области пока не планируется.

