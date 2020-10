В екатеринбургском метрополитене планируется установка автоматов по продаже медицинских масок, сообщает Е1 со ссылкой на заместителя руководителя метрополитена Александра Мирошника.

По его словам, продажа масок по уставу не входит в функции метро. Но руководство планирует установить автоматы по их продаже, для того, чтобы пассажиры могли приобрести средства защиты в случае необходимости. Мирошник отмечает, что контроль за выполнением масочного режима усилен, а тем, у кого их нет жетоны не продают. Сегодня в поездке из-за отсутствия маски отказали около 100 желающим. Напомним, сотрудникам транспорта Екатеринбурга запретили перевозить пассажиров, которые не надевают маски. В Екатеринбурге в общественном транспорте запретили обслуживать пассажиров без масок

