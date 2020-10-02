В Нижнем Тагиле будут судить группировку наркодилеров-мультимиллионеров

В Нижнем Тагиле будут судить группировку наркодилеров-мультимиллионеров

Сегодня, 18:34ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В суд Нижнего Тагила направлено 130 томов дела группы наркодилеров с миллионными доходами, снабжавшими запрещенными веществами ряд регионов УрФО, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Следствие установило, что группа, в составе 16 мужчин и пяти женщин, успела реализовать наркотические вещества на 52 миллиона рублей. Конфисковано более трех килограмм героина, что соответствует десяти тысячам доз, поделился начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Продукцию реализовывали на интернет-сайтах. Чтобы установить путь денежных трансферов, правоохранители обратились за помощью к Федеральной службе по финансовому мониторингу. Проведено 110 различных экспертиз, допрошено около 100 свидетелей.

Всем подозреваемым предъявлены обвинения по части 2 статьи 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), в зависимости от роли каждого по части 5 либо части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств) и статьи 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств). Наказание по данным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Дело будет рассмотрено судом Ленинского района Нижнего Тагила.

Напомним, в сентябре судом Нижнего Тагила приговорена банда из четырех преступников за покушение на продажу наркотиков в особо крупном размере.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
наркотикисудгруппаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы