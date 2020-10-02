В Нижнем Тагиле будут судить группировку наркодилеров-мультимиллионеров

Следствие установило, что группа, в составе 16 мужчин и пяти женщин, успела реализовать наркотические вещества на 52 миллиона рублей. Конфисковано более трех килограмм героина, что соответствует десяти тысячам доз, поделился начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.
Продукцию реализовывали на интернет-сайтах. Чтобы установить путь денежных трансферов, правоохранители обратились за помощью к Федеральной службе по финансовому мониторингу. Проведено 110 различных экспертиз, допрошено около 100 свидетелей.
Всем подозреваемым предъявлены обвинения по части 2 статьи 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), в зависимости от роли каждого по части 5 либо части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств) и статьи 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств). Наказание по данным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Дело будет рассмотрено судом Ленинского района Нижнего Тагила.
Напомним, в сентябре судом Нижнего Тагила приговорена банда из четырех преступников за покушение на продажу наркотиков в особо крупном размере.