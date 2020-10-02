В Нижнем Тагиле будут судить группировку наркодилеров-мультимиллионеров

Всем подозреваемым предъявлены обвинения по части 2 статьи 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе), в зависимости от роли каждого по части 5 либо части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств) и статьи 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств). Наказание по данным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.