В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ-НТМК «устранили» разлив и возгорание бензола

В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ-НТМК «устранили» разлив и возгорание бензола

Сегодня, 16:18ОбществоPhoto: pixabay.com
Сегодня в смолопекококсовом цехе на ЕВРАЗ-НТМК прошло комплексное учение по отработке действий на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает «Тагильский рабочий».

Отрабатывались сразу две ситуации: по возгоранию бензола в хранилище из-за разгерметизации на задвижке и по разливу бензола из котла на площади в 25 квадратных метров. В тренировке задействовали подразделения пожарной охраны, газоспасательной службы, медико-санитарной части, а также ЧОПа. Сперва пожарные в спецодежде затушили условное возгорание, а розлив бензола газопасатели устранили с помощью специальных средств.

По словам начальника смолопекококсового цеха коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Сергея Романова, такие учения проходят два раза в год, при этом привлекаются все службы.

На учениях присутствовали первый замглавы администрации города Вячеслав Горячкин, а также директор МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» Сергей Коперкин. Они отметили оперативность и скорость учений.

Напомним, вчера в Нижнем Тагиле прошел первый этап учений по защите населения и территории Дзержинского района при возникновении ЧС техногенного характера. По истории, на Уралвагонзаводе на складе хлора случилась авария, которую спасатели успешно устранили.

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