В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ-НТМК «устранили» разлив и возгорание бензола

Отрабатывались сразу две ситуации: по возгоранию бензола в хранилище из-за разгерметизации на задвижке и по разливу бензола из котла на площади в 25 квадратных метров. В тренировке задействовали подразделения пожарной охраны, газоспасательной службы, медико-санитарной части, а также ЧОПа. Сперва пожарные в спецодежде затушили условное возгорание, а розлив бензола газопасатели устранили с помощью специальных средств.