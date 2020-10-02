В Нижнем Тагиле обманувшего дольщиков омского экс-депутата ЗакСо отпустят на свободу

Решение вступит в силу через 10 дней, если оно не будет обжаловано. После этого экс-депутат выйдет на свободу. Отмечается, что в колонии Шушубаев провел только половину назначенного ему срока.
27 августа 2020 года Тагилстроевский суд отказал Шушубаеву в выходе по УДО, оставив его в особой колонии. Прошение о замене неотбытого срока на более мягкое наказание он подает уже не первый раз. Однако предыдущие ходатайства отзывались и не были рассмотрены судом.
Напомним, Шушубаев в 2018 году был признан виновным в растрате крупной суммы, которая была ему доверена дольщиками. Суд признал, что он, будучи руководителем ООО «РоКАС», привлек средства более 300 дольщиков для строительства домов в Ясной Поляне. Из этих средств 50 миллионов рублей он потратил на собственные нужды.