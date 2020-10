В Нижнем Тагиле обманувшего дольщиков омского экс-депутата ЗакСо отпустят на свободу

Бывший депутат Законодательного собрания Омской области, по вине которого без жилья остались дольщики «Ясной поляны», выйдет по УДО. Такое решение было принято сегодня Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила, пишет «Город55».

Решение вступит в силу через 10 дней, если оно не будет обжаловано. После этого экс-депутат выйдет на свободу. Отмечается, что в колонии Шушубаев провел только половину назначенного ему срока. 27 августа 2020 года Тагилстроевский суд отказал Шушубаеву в выходе по УДО, оставив его в особой колонии. Прошение о замене неотбытого срока на более мягкое наказание он подает уже не первый раз. Однако предыдущие ходатайства отзывались и не были рассмотрены судом. Напомним, Шушубаев в 2018 году был признан виновным в растрате крупной суммы, которая была ему доверена дольщиками. Суд признал, что он, будучи руководителем ООО «РоКАС», привлек средства более 300 дольщиков для строительства домов в Ясной Поляне. Из этих средств 50 миллионов рублей он потратил на собственные нужды.

