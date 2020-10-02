В Нижнем Тагиле обманувшего дольщиков омского экс-депутата ЗакСо отпустят на свободу

27 августа 2020 года Тагилстроевский суд отказал Шушубаеву в выходе по УДО, оставив его в особой колонии. Прошение о замене неотбытого срока на более мягкое наказание он подает уже не первый раз. Однако предыдущие ходатайства отзывались и не были рассмотрены судом.