Тагильские общественники получили от регоператора благодарности за эко-субботники

Тагильские общественники получили от регоператора благодарности за эко-субботники

Сегодня, 18:39ОбществоPhoto: пресс-служба ООО «Компания „Рифей“»
Общественники Нижнего Тагила получили благодарственные письма от ООО «Компания «Рифей», сообщает пресс-служба регоператора.

Письма были вручены председателям общественных организаций «Чистый Урал» Дмитрию Есину и «Экоправо» Андрею Волегову за реализацию экологических проектов.

Приятно видеть, что в решении глобальных задач, поставленных перед нами в рамках нацпроекта «Экология», у регионального оператора есть поддержка в лице общественности. Это означает, что отношение к вопросу обращения с отходами меняется в лучшую сторону, отметил директор компании «Рифей» Федор Потапов отметил.

В первую очередь, их поблагодарили за акцию «Не словом, а делом», которая стартовала 27 августа и продолжается на данный момент. Уже было проведено шесть субботников. За это время волонтеры прибрали берег Валегинского пруда и Черноисточинского водохранилища, ликвидировали свалку в районе парка «Ермаково городище» (п. Евстюниха).

Photo: пресс-служба ООО «Компания „Рифей“»

Кроме того, общественники активно сотрудничают с региональным оператором по вопросам реализации экологической реформы на территории Свердловской области.

После торжественной части прошло обсуждение планов дальнейшей работы. В ходе беседы были обозначены приоритетные направления, а также были даны ответы на вопросы об организации раздельного сбора мусора, обслуживании контейнерных площадок.

Напомним, в эти выходные в Нижнем Тагиле общественники планируют провести сразу два субботника — на берегу Валегинского и Муринского пруда.

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