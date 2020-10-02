Тагильские общественники получили от регоператора благодарности за эко-субботники

В первую очередь, их поблагодарили за акцию «Не словом, а делом», которая стартовала 27 августа и продолжается на данный момент. Уже было проведено шесть субботников. За это время волонтеры прибрали берег Валегинского пруда и Черноисточинского водохранилища, ликвидировали свалку в районе парка «Ермаково городище» (п. Евстюниха).