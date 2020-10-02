В Нижнем Тагиле Пенсионный фонд приостановил прием населения из-за COVID-19

В Нижнем Тагиле Пенсионный фонд приостановил прием населения из-за COVID-19

Сегодня, 11:06ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле управление пенсионного фонда России приостановило прием граждан из-за выявленного коронавируса у сотрудников. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ПФР.

ПФР в основном работает с категорией людей, которые находятся в группе риска, поэтому ведомство сейчас не принимает граждан. Заболевшие являются сотрудниками клиентской службы, они работают непосредственно с посетителями. Уже назначенные приемы переносятся.

Мы вынуждены ограничить массовый прием. Пока неизвестно на какое время учреждение будет закрыто,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ПФР.

Как отмечают в пресс-службе, для посетителей существуют электронные сервисы для обращений на сайте Госуслуг или Пенсионного фонда, также можно обратиться в МФЦ. Для тех людей, кто по состоянию здоровья не может туда обратиться, выделяется специалист для «экстренного» приема.

Напомним, администрация поселка Черноисточинск также отправлена на карантин по COVID-19.

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