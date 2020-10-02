В Нижнем Тагиле Пенсионный фонд приостановил прием населения из-за COVID-19

Как отмечают в пресс-службе, для посетителей существуют электронные сервисы для обращений на сайте Госуслуг или Пенсионного фонда, также можно обратиться в МФЦ. Для тех людей, кто по состоянию здоровья не может туда обратиться, выделяется специалист для «экстренного» приема.