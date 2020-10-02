В Нижнем Тагиле силовики массово ловили должников-водителей у ТРЦ «DEPO»

В Нижнем Тагиле силовики массово ловили должников-водителей у ТРЦ «DEPO»

Сегодня, 16:18ОбществоPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
30 сентября, подъезжавших к ТРЦ «DEPO» водителей останавливали сотрудники ГИБДД и судебные приставы, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Каждого остановленного водителя проверяли на наличие неоплаченных штрафов ГИБДД и задолженностей по базам ФССП. Также тагильчане сами просили узнать, числятся ли они среди должников.

В общей сложности проверено было 115 человек. Из них 33 водителя имели задолженности по штрафам, из них 11 человек оплатили их сразу. Кроме того, было составлено 11 материалов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

По задолженностям ФССП жители города получили 30 требований о явке на обязательный прием к судебному приставу для погашения суммы. В общей сложности сумма долгов составила 3,7 миллиона рублей.

Ранее в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово был задержан должник по алиментам, объявленный в федеральный розыск. Его задолженность составляет 1,7 миллионов рублей.

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