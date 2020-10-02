В Нижнем Тагиле силовики массово ловили должников-водителей у ТРЦ «DEPO»

В общей сложности проверено было 115 человек. Из них 33 водителя имели задолженности по штрафам, из них 11 человек оплатили их сразу. Кроме того, было составлено 11 материалов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).