В Свердловской области более двух тысяч медиков получили «коронавирусные» доплаты

Они перенесли коронавирус в средней или тяжелой форме и поэтому получили компенсацию за заражение на рабочем месте. В список входят средний и младший медицинский персонал, врачи, а также водители скорой помощи.
Однако выплаты одобрили не всем заразившимся. Те, кто болел бессимптомно, либо в легкой форме, а также медики, которые не смогли доказать, что они контактировали с больными COVID-19, компенсацию не получают.
По словам источника в здравоохранении, число заболевших коронавирусом медиков на самом деле в два раза больше.
Тем, кто перенес болезнь в средней или тяжелой форме, государство выплачивает 68 811 рублей. В случае смерти врача родственники получают 3,7 миллиона рублей.
По каждому случаю заболевания проводится расследование комиссией, в которую входят представитель работодателя, медицинской организации, а также сотрудник ФСС.
Напомним, ранее врачи екатеринбургской больницы пожаловались на задержку «коронавирусных» выплат.