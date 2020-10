В Свердловской области более двух тысяч медиков получили «коронавирусные» доплаты

Больше двух тысяч медиков Свердловской области переболели COVID-19 и получили «коронавирусные» доплаты, сообщает Е1.

Они перенесли коронавирус в средней или тяжелой форме и поэтому получили компенсацию за заражение на рабочем месте. В список входят средний и младший медицинский персонал, врачи, а также водители скорой помощи. Однако выплаты одобрили не всем заразившимся. Те, кто болел бессимптомно, либо в легкой форме, а также медики, которые не смогли доказать, что они контактировали с больными COVID-19, компенсацию не получают. По словам источника в здравоохранении, число заболевших коронавирусом медиков на самом деле в два раза больше. Тем, кто перенес болезнь в средней или тяжелой форме, государство выплачивает 68 811 рублей. В случае смерти врача родственники получают 3,7 миллиона рублей. По каждому случаю заболевания проводится расследование комиссией, в которую входят представитель работодателя, медицинской организации, а также сотрудник ФСС. Напомним, ранее врачи екатеринбургской больницы пожаловались на задержку «коронавирусных» выплат. Врачи екатеринбургской больницы пожаловались на задержку «коронавирусных» доплат

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter