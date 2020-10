В Свердловской области появился клип у гимна доноров

В Екатеринбурге был снят клип, который приурочен к 90-летию Службы крови, сообщает ГБ № 4 Нижнего Тагила.

В основе клипа лежит песня «Мы с тобой одной крови», которая является гимном областной станции переливания крови. Съемки видеоклипа продолжались около месяца на различных площадках. В нем снимались ведущий радио «Пилот FM» Александр Морозов, екатеринбургская певица и донор крови Ольга Лунина, актер театра музыкальной комедии Александр Копылов и другие известные свердловчане. Гимн областной станции переливания крови появился в марте 2020 года, его автор Владимир Козырчиков, который сам является донором. По словам главного врача областной станции переливания крови Александра Орлова, клип получился ярким и оригинальным. Он надеется на то, что видеоролик поможет в развитии донорского движения в Свердловской области. На сегодняшний день Служба крови обеспечивает более 4,5 миллионов человек. Video: YouTube канал Службы крови Свердловской области Напомним, на Ураде донор отсудил у «ВСМПО-Ависма» дополнительные выходные. На Урале донор отсудил у «ВСМПО-Ависма» дополнительные выходные

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter