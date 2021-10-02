Глава "Ленфильма" Щербаков заявил, что киностудия будет безубыточной к 2022 году

Глава "Ленфильма" Щербаков заявил, что киностудия будет безубыточной к 2022 году
Глава "Ленфильма" Щербаков заявил, что киностудия будет безубыточной к 2022 году
Сегодня, 21:50ОбществоФото: пресс-служба Минкультуры России
Глава "Ленфильма" Федор Щербаков рассчитывает на то, что к 2022 году петербургская киностудия будет безубыточной. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, стратегия развития кинокомпании до 2025 года всеми поддержана.

Во время совещания с вице-премьером Щербаков рассказал, что все проекты развития “Ленфильма” обеспечены финансированием, а сама киностудия станет безубыточной к 2022 году, передает tass.ru.

Он также напомнил, что совместно с Министерством культуры РФ была разработана стратегия развития "Ленфильма" до 2025 года. Ее главная задача в том, чтобы рассчитаться с долгами и восстановить кинопроизводство.

По словам Татьяны Голиковой, эта стратегия всеми одобрена и согласована. Она согласилась с прогнозом о том, что киностудия станет безубыточной в следующем году. Вице-премьер также заявила, что ”Ленфильм” будет заниматься образовательным процессом и поддерживать дебютантов в кино.

"И, конечно, я не могу не сказать о взаимодействии с городом, потому что киностудия интегрирована в город, это его неотъемлемая часть", - сказала Голикова.

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