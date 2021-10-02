Из-за аварийного бассейна жителям Кушвы предложено ездить в поселок Баранчинский

При этом в Министерстве спорта Свердловской области заявляют, что это не противоречит установленным нормам. Такой ответ получил житель Кушвы Дмитрий в ответ на свое обращение с вопросом на прямую линию к губернатору региона Евгению Куйвашеву.
Так, согласно нормам, говорится в ответе, опубликованном в группе «Моя Кушва» Вконтакте, для малых и средних городов с населением от пяти до 100 тысяч человек рекомендована транспортная доступность (общественным транспортом) до спортивных объектов, бассейнов в том числе, не более 60 минут.
В министерстве отметили, что на территории поселка Баранчинский функционирует бассейн в спортивном комплексе «Синегорец» на улице Коммуны, 18. На базе школы работает акваэробика, имеется спортподготовка и индивидуальные занятия с инструкторами. Предоставляется и время для свободного плавания. При этом дорога до него занимает менее одного часа, что говорит о достаточной обеспеченности Кушвинского ГО плавательными бассейнами, подытожили в министерстве.
Также уральцу был дан ответ и по поводу реконструкции бассейна. Проблема состоит в том, что бассейн принадлежит частному лицу, Татьяне Бородулиной. Собственникам от администрации Кушвы поступало предложение о том, чтобы передать помещение муниципалитету. На момент ответа решение не было принято.
При этом сам бассейн эксплуатировать нельзя.
С целью дальнейшей эксплуатации объекта необходимо произвести экспертизу несущих конструкций здания, разработать проектно-сметную документацию о реконструкции спортивного сооружения, получить положительное заключение государственной экспертизы по данному объекту, сообщили в Министерстве спорта региона.
Там уточнили, что сама администрация Кушвинского ГО не может принимать решение о реконструкции, так как не имеет на это права, потому что не является собственником.