Из-за аварийного бассейна жителям Кушвы предложено ездить в поселок Баранчинский

В министерстве отметили, что на территории поселка Баранчинский функционирует бассейн в спортивном комплексе «Синегорец» на улице Коммуны, 18. На базе школы работает акваэробика, имеется спортподготовка и индивидуальные занятия с инструкторами. Предоставляется и время для свободного плавания. При этом дорога до него занимает менее одного часа, что говорит о достаточной обеспеченности Кушвинского ГО плавательными бассейнами, подытожили в министерстве.