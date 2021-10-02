Набережную в Невьянске преобразят за 70 миллионов рублей

Набережная в Невьянске преобразится, сообщает Центр управления регионом Свердловской области. Пространство обещают поделить на несколько зон и объединить их концепцией «Калейдоскопа времен».
Так, культурные мероприятия будут проходить в «Доме культурного кода», детская игровая зона станет «Сокровищем Невьянского пруда», историко-культурная зона — «Домом Невьянской иконы», а зона спорта и отдыха преобразится в «Водную станцию».
Площадка для детей будет отвечать за современную эпоху, на спортплощадке воплотится дух советской эпохи, а в других зонах — историю Невьянска XIX века.
Напомним, активисты попросили сохранить прежний облик ГДДЮТ при реконструкции набережной в Нижнем Тагиле.