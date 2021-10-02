Набережную в Невьянске преобразят за 70 миллионов рублей

Набережную в Невьянске преобразят за 70 миллионов рублей
Набережную в Невьянске преобразят за 70 миллионов рублей
Сегодня, 20:44ОбществоФото: ЦУР
В Невьянске планируют преобразить набережную - зона отдыха будет разделена на несколько пространств, каждое из которых будет отвечать за определенную веху в истории города. На реконструкцию выделили 70 миллионов рублей.

Набережная в Невьянске преобразится, сообщает Центр управления регионом Свердловской области. Пространство обещают поделить на несколько зон и объединить их концепцией «Калейдоскопа времен».

Так, культурные мероприятия будут проходить в «Доме культурного кода», детская игровая зона станет «Сокровищем Невьянского пруда», историко-культурная зона — «Домом Невьянской иконы», а зона спорта и отдыха преобразится в «Водную станцию».

Площадка для детей будет отвечать за современную эпоху, на спортплощадке воплотится дух советской эпохи, а в других зонах — историю Невьянска XIX века.

Напомним, активисты попросили сохранить прежний облик ГДДЮТ при реконструкции набережной в Нижнем Тагиле.

Материалы по теме:
набережнаяНевьянскреконструкцияНевьянский районНевьянская наклонная башня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы