Набережную в Невьянске преобразят за 70 миллионов рублей

В Невьянске планируют преобразить набережную - зона отдыха будет разделена на несколько пространств, каждое из которых будет отвечать за определенную веху в истории города. На реконструкцию выделили 70 миллионов рублей.

Набережная в Невьянске преобразится, сообщает Центр управления регионом Свердловской области. Пространство обещают поделить на несколько зон и объединить их концепцией «Калейдоскопа времен». Так, культурные мероприятия будут проходить в «Доме культурного кода», детская игровая зона станет «Сокровищем Невьянского пруда», историко-культурная зона — «Домом Невьянской иконы», а зона спорта и отдыха преобразится в «Водную станцию». Площадка для детей будет отвечать за современную эпоху, на спортплощадке воплотится дух советской эпохи, а в других зонах — историю Невьянска XIX века. Напомним, активисты попросили сохранить прежний облик ГДДЮТ при реконструкции набережной в Нижнем Тагиле. Активисты попросили сохранить первоначальный облик тагильского ГДДЮТ после ремонта

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter