Погибший от удара током солдат под Нижним Тагилом похоронен в тюменском селе

На прощание собрались родные и близкие молодого человека, его односельчане. Также там присутствовали военные, которые доставили тело, Иван был в открытом гробу. Залпов из оружия не было, так как они положены лишь при прощании с офицерами. УАЗ с табличкой «Груз 200» сопровождала колона из 20 автомобилей, сообщает 72.ру.
Напомним, Иван Катлинских был объявлен в розыск 28 сентября. Изначально сообщалось, что он самовольно покинул часть во время учений вместе с оружием. Тело молодого человека было найдено радом с опорой ЛЭП. Предположительно военный потерялся и залез на столб, где получил смертельный удар током.