Погибший от удара током солдат под Нижним Тагилом похоронен в тюменском селе

Солдата-срочника Ивана Катлинских, который проходил службу в ЗАТО «Свободный» под Нижним Тагилом и погиб от удара током во время учений, похоронили в родном селе Бердюжье Тюменской области. Похороны прошли 2 октября.

На прощание собрались родные и близкие молодого человека, его односельчане. Также там присутствовали военные, которые доставили тело, Иван был в открытом гробу. Залпов из оружия не было, так как они положены лишь при прощании с офицерами. УАЗ с табличкой «Груз 200» сопровождала колона из 20 автомобилей, сообщает 72.ру. Напомним, Иван Катлинских был объявлен в розыск 28 сентября. Изначально сообщалось, что он самовольно покинул часть во время учений вместе с оружием. Тело молодого человека было найдено радом с опорой ЛЭП. Предположительно военный потерялся и залез на столб, где получил смертельный удар током. Пропавший вооруженный солдат найден мертвым под Нижней Салдой

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