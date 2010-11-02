62 года со дня свадьбы отметили Екатерина и Павел Козерук

85-тилетние Екатерина Васильевна и Павел Фатеевич Козерук познакомились в 1947 году на Смычке. Двадцатилетняя Екатерина приехала в Нижний Тагил из мордовской глубинки к брату. Познакомившись с молодым металлургом Павлом, обратно уезжать уже не захотела. После года ухаживаний Павел добился согласия возлюбленной, и они поженились. 1-го ноября 1948 года они официально зарегистрировали брак. Всю жизнь Екатерина Васильевна была хранительницей домашнего очага, а Павел Фатеевич трудился металлургом. Как рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» их дочь Любовь Мухаметдинова, секрет семейного долголетия родителей - в умении дополнять друг друга: он всегда был невозмутимым, а она - очень импульсивной. После выхода на пенсию Екатерина Васильевна и Павел Фатеевич Козерук купили дом в пригороде Нижнего Тагила, но последние два года супруги, отметившие 62 года со дня свадьбы, живут в городе под присмотром детей, внуков и правнуков.