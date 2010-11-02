Девятилетняя девочка спасла себя и бабушку из пожара

К моменту прибытия первых пожарных подразделений в квартире на четвертом этаже пожар распространился на 30 квадратных метров. А этажом выше заложниками ЧП оказались 80-тилетняя женщина и её внучка - родители ребенка, уходя на работу, закрыли входную дверь снаружи на замок. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в ГУ МЧС по Свердловской области, девочка помогла бабушке подойти к окну, сделала влажные повязки для зашиты органов дыхания. А потом школьница вышла на балкон, чтобы встретить сотрудников пожарной охраны. Хорошее знание правил поведения при пожаре спасло двоих человек. Узнать, что нужно, а чего нельзя делать при возгорании, поможет новый проект Экорадио и Госпожарнадзора. Это первый интерактивный радио-квест «Горящая линия».