Для создания особой экономической зоны на Урале используют китайский опыт
2 ноября 2010, 16:29ОбществоАнка
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Для создания особой экономической зоны на Урале используют китайский опыт
Свердловская делегация побывала в индустриальном парке Суджоу, он был создан 16 лет назад правительствами Китая и Сингапура. В этом городе большое количество исследовательских институтов, лабораторий и бизнес-центров. Экономическая зона приносит 15 миллиардов долларов налоговых поступлений. Именно этот опыт и хотят рассматривать в Свердловской области. Напомним, сейчас Минэкономразвития России рассматривает заявку на создание особой экономической зоны «Титановая долина» в городе Верхняя Салда.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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