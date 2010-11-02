Для создания особой экономической зоны на Урале используют китайский опыт

Свердловская делегация побывала в индустриальном парке Суджоу, он был создан 16 лет назад правительствами Китая и Сингапура. В этом городе большое количество исследовательских институтов, лабораторий и бизнес-центров. Экономическая зона приносит 15 миллиардов долларов налоговых поступлений. Именно этот опыт и хотят рассматривать в Свердловской области. Напомним, сейчас Минэкономразвития России рассматривает заявку на создание особой экономической зоны «Титановая долина» в городе Верхняя Салда.