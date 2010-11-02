«Дмитриев день» отметят в Екатеринбурге боями и песнями
2 ноября 2010, 16:24ОбществоАнка
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С 5 по 7 ноября пройдет 16 Всероссийский фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев День».
Время проведения фестиваля приурочено к 8 ноября — дню святого Димитрия Солунского, покровителя воинов. На Руси этот день был в числе больших общенародных праздников. Фестиваль ориентирован на мужскую аудиторию. Принципиальной для организаторов фестиваля является идея неразрывного единства всех сторон культуры — норм поведения, боевого искусства, культурных и духовных традиций. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в Министерстве культуры и туризма Свердловской области, завершится праздник народным гулянием, в программе которого выступление фольклорных ансамблей, кулачные бои «стенка на стенку», ярмарка ремесел и полевая солдатская кухня.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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