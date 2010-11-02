На НТМК прогремел взрыв, четверо рабочих госпитализированы

В результате происшествия пятеро рабочих пострадали, четверо из них госпитализированы. Получили ожоги 2 слесаря 1952 и 1965 г.р., электрогазосварщик 1958 г.р., мастер основногопроизводства 1971 г.р. Пострадавшие доставлены в 4 центральнуюгородскую больницу Нижнего Тагила, информирует пресс-служба.