На НТМК прогремел взрыв, четверо рабочих госпитализированы
2 ноября 2010, 12:37Общество
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2 ноября 2010 года в 10.50 в цехе углеподготовки на НТМК при производстве огневых работ произошел хлопок. В результате хлопка разрушено 50 кв.м легкосбрасываемой кровли и 30 кв.м стеновых внутренних перегородок цеха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
В результате происшествия пятеро рабочих пострадали, четверо из них госпитализированы. Получили ожоги 2 слесаря 1952 и 1965 г.р., электрогазосварщик 1958 г.р., мастер основногопроизводства 1971 г.р. Пострадавшие доставлены в 4 центральнуюгородскую больницу Нижнего Тагила, информирует пресс-служба.
По данным МЧС, производство не приостанавливалось, объект функционирует в штатномрежиме. Причина происшествия устанавливается.
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