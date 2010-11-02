Названа страна, в которой живут самые красивые люди

Россияне в этом рейтинге заняли лишь седьмое место.Таковы результаты опроса, проведенного одним из туристических порталов,сообщает ИТАР-ТАСС .

Далее идутграждане Польши, Великобритании, Венесуэлы, России, Чехии.Десятку замыкают американцы и голландцы.Пользователи выбирали из народов 34 государств, представительницыкоторых хотя бы однажды побеждали на конкурсе красоты «Мисс Мира».