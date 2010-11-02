Названа страна, в которой живут самые красивые люди
2 ноября 2010, 09:39Общество
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Бразильские женщины и мужчины признаны самыми красивыми люди на Земле. В тройку лидеров по красоте вошли также шведы и индийцы.
Россияне в этом рейтинге заняли лишь седьмое место.Таковы результаты опроса, проведенного одним из туристических порталов,сообщает ИТАР-ТАСС.
Далее идутграждане Польши, Великобритании, Венесуэлы, России, Чехии.Десятку замыкают американцы и голландцы.Пользователи выбирали из народов 34 государств, представительницыкоторых хотя бы однажды побеждали на конкурсе красоты «Мисс Мира».
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