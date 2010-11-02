Нижний Тагил испытывает дефицит специалистов в области наркологии
2 ноября 2010, 17:03ОбществоАнка
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В Нижнем Тагиле дефицит специалистов в области наркологии.
Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» заведующий диспансерным наркологическим отделением психиатрической больницы №7 Алексей Сухоцкий, в Нижнем Тагиле сегодня наркологическая служба укомплектована квалифицированными кадрами лишь наполовину. К тому же, сегодня нет государственных программ подготовки специалистов реабилитационных отделений.Между тем, сегодня в Нижнем Тагиле официально под наблюдением у врачей находится 1400 наркоманов, отметил Алексей Сухоцкий. При коэффициенте латентности 10,2 получается, что реальное число наркозависимых в городе приближается к 15-ти тысячам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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