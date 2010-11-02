Россиянка получила премию фэнтези
2 ноября 2010, 16:19ОбществоАнка
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Россиянка получила премию фэнтези
Победителей Всемирной премии фэнтези назвали в американском городе Коламбус. Одним из ее лауреатов стала Людмила Петрушевская. Писательница получила премию в номинации «сборник» за книгу «Жила-была женщина, пытавшаяся убить ребенка соседей: страшные волшебные сказки». Она разделила приз со сборником произведений американца Джина Вулфа. Отметим, что Петрушевская стала первой россиянкой, получившая Всемирную премию фэнтези.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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