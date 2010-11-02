Российский прокат возглавляют мультфильмы
2 ноября 2010, 16:08ОбществоАнка
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Российский прокат возглавляют мультфильмы
Мультфильм «Мегамозг» возглавил российский прокат. Картина о судьбе злодея из космоса заработала в прокате почти 7 миллионов долларов. На втором месте с результатом 2,7 миллиона долларов фильм «Пила 3D». Как пишет Город ФМ, далее идет немецкий мультфильм «Союз зверей». На четвертом месте «Социальная сеть» . На пятом - лидер прошлой недели «Сезон охоты 3».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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