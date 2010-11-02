Судьба Егора Бычкова решится завтра

Напомним, руководителя нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 3,5 годам лишения свободы. Также осуждены были два сотрудника фонда Александр Васякин и Виталий Пагин. Адвокат Егора Бычкова Анастасия Удеревская подала кассационную жалобу на приговор. Прокуратура обжаловать решение суда не стала. Как объяснила Анастасия Удеревская, завтра развитие событий может пойти по четырём сценариям. Областной суд может оставить приговор Егору Бычкову в силе, изменить решение Дзержинского суда, отправить дело обратно в Нижний Тагил на пересмотр или прекратить уголовное дело. По мнению Анастасии Удеревской, судьи, скорее всего, изменят приговор Егору. Если же срок, назначенный Дзержинским судом, оставят в силе, защита будет обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях.