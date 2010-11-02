Свердловская область выполнила обязательства перед погорельцами

В ходе видеоконференции, которую накануне провел председательправительства РФ Владимир Путин, губернатор сообщил, что социальныеобязательства перед погорельцами в Свердловской области выполнены. Обэтом информируетофициальный сайт правительства области.

От пожаров серьезно пострадали две деревни: поселок СарьянкаТаборинского муниципального района и поселок Вижай Ивдельскогогородского округа.

В Сарьянке сгорело 11 домов, пострадали 19 человек. Для погорельцевпостроены жилые дома в соседнем поселке Кузнецово. Кроме того, в 2011году в Кузнецово переедут и те жители Сарьянки, которые не пострадалипри пожарах. Правительство Свердловской области приняло такое решение,учитывая неперспективность развития поселка.

В поселке Вижай сгорело 10 домов, при этом пострадали 13 человек.Погорельцам предоставлены квартиры в Ивделе.

Также сообщается, что все поручения о выплате денежных компенсаций выполнены.