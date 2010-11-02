В горах Среднего Урала лёг снег
2 ноября 2010, 15:58ОбществоАнка
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Снежный покров высотой до 10 см лежит в горах Среднего Урала.
Там в минувшие выходные дни прошли осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщают синоптики Свердловского Гидрометцентра. По их данным, в последние дни температура воздуха понизилась, но все еще на 2-3° превышает норму. В ближайшие дни температура повысится, в среднем за суткибудет составлять +1,+3°, значительных осадков не ожидается.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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