В горах Среднего Урала лёг снег

Там в минувшие выходные дни прошли осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщают синоптики Свердловского Гидрометцентра. По их данным, в последние дни температура воздуха понизилась, но все еще на 2-3° превышает норму. В ближайшие дни температура повысится, в среднем за суткибудет составлять +1,+3°, значительных осадков не ожидается.