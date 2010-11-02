В России могут на треть увеличить рабочую неделю

Комитет предлагает на законодательной основе ввести 60-часовоую рабочуюнеделю вместо нынешней 40-чавсовой.Узнать об увольнении можно только за месяцРСПП считает нужным работодателю самостоятельно менять трудовой договор спометкой «по причинам экономического кризиса».

Также комитет предлагаетуменьшить срок предупреждения работника об увольнении. Сейчас работникдолжен быть предупрежден о подобном решении за два месяца, а в случаепринятия предложений срок уменьшиться до одного месяца.

Более того, РСПП предлагает предоставлять работникам оплачиваемыйотпуска для сдачи экзаменов в учебных заведениях только тем студентам,кого отправил на обучение сам работодатель.

В пользу предложений РСПП говорят несколько фактов. Так, на данный моментпо производительности труда наша страна уступает развитым державампримерно в три-четыре раза. Также нынешний трудовой кодекс серьезнозащищает права работников. По этой причине работодатель порой просто неможет заставить работника выполнять свои непосредственные обязанности.