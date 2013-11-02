Сергей Носов: «Сплоченность - одна из главных составляющих успешного развития Нижнего Тагила»

В поздравлении он отметил:

«Этот праздник – дань глубокого уважения к истории российской государственности, ее ярким, героическим страницам. Мы всегда будем гордиться лучшими сынами России, многовековыми традициями народного единения во имя Отечества.

Никакие трудности, невзгоды, смуты не смогут разобщить нас, разделить россиян по национальной или религиозной принадлежности. Мы единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим.

Трудовой город Нижний Тагил всегда объединял людей, принадлежащих к разным нациям и вероисповеданиям. Со времен Демидовых и до наших дней на благо России здесь трудились представители сотен национальностей.

Сплоченность всегда была одной из главных составляющих успешного развития Нижнего Тагила. Вместе мы и сейчас сможем преодолеть любые проблемы».