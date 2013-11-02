Школьники провели целый день в ГИБДД Нижнего Тагила (ФОТО)

Экскурсионное мероприятие носила познавательный характер, цель мероприятия показать ребятам положительную сторону работы ГИБДД. Ведь вся их деятельность направлена во благо законопослушных граждан, на сохранение жизни и здоровья детей. Учащиеся узнали о работе каждой службы Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД на конкретных примерах дорожно-транспортных происшествий подробно рассказывали ученикам о проводимых мероприятиях, что бы ребята имели представление о трудоемкой, непростой, а порой и опасной работе каждого сотрудника ГИБДД.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Ребята сами могли воспользоваться «СГУ» и «проблесковыми маяками» патрульных автомашин, под бдительным присмотром инспекторов дорожного движения. Детям рассказали, для чего используются звуковые и проблесковые сигналы. Самое главное ребята увидели своими глазами «Рабочий день ГИБДД» и, надеемся, сделали свои положительные выводы.

Каждый ребенок должен знать, что есть такие люди, которые их будут защищать! -- говорят в отделении пропаганды ГИБДД