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Школьники провели целый день в ГИБДД Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьники провели целый день в ГИБДД Нижнего Тагила (ФОТО)

2 ноября 2013, 12:00Общество
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