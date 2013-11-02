Светлая память тебе, Актер... В Нижнем Тагиле ушел из жизни Юрий Дунаев

Юрий Федорович Дунаев приехал в Нижний Тагил уже опытным артистом с многолетним профессиональным стажем и десятками интересных ролей, сыгранных на Свердловском, Омском, Смоленском, Тюменском, Калининградском, Челябинском театрах.

Зрители старшего поколения помнят его в спектаклях «Эта женщина – моя», «Торможение в небесах», «Зойкиная квартира» «Ваша сестра и пленница», Марио в комедии «Любовь до гроба». В легендарном спектакле «Ромео и Джульетта» он играл Герцога Вероны, в «Гамлете» - Полония, в «Слуге двух господ» - Пантолоне.

А какой успех принесла Юрию Федоровичу роль Павла в спектакле «Владимирская площадь»! Эту его работу любила публика, неслучайно спектакль-дуэт Ю.Дунаева и Л.Новоселовой более пяти лет сохранялся в репертуаре театра...

Фотографии с сайта Нижнетагильского Драматического театра

Мастерски играл Юрий Федорович царя Тиссаферна в трагикомедии «Забыть Герострата», Луку в горьковском «На дне», чеховского Фирса в «Вишнёвом саде»…

В разное время в коллективе театра работала большая семья Дунаевых - его сыновья, снохи и жена Татьяна Николаевна. И Юрия Федоровича назвали основателем театральной династии... Молодые ушли-разьехались. А дружная и крепкая чета Дунаевых, по-прежнему, партнерствовала на сцене. Юрий Федорович и Татьяна Николаевна вместе работали в спектаклях «Забыть Герострата», «Дикое счастье», «Клинический случай». Меньше двух недель назад он в последний сыграл в этой комедии Нельсона...

Светлая память тебе, Актер...