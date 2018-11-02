12 нелегальных мигрантов-самогонщиков выдворены на родину из Нижнего Тагила
Сегодня, 11:03ОбществоФото: pixabay.com
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Судебные приставы отправили на родину 12 нелегально проживающих в Нижнем Тагиле мигрантов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Иностранные граждане занимались в Нижнем Тагиле тем, что разливали в подпольном цехе алкоголь.
Как сообщали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, приставы проводили мигрантов до границы. Билеты домой приобретены за счет самих выдворяемых.
Всего за неделю сотрудники УФССП отправили на родину 20 граждан Узбекистана, незаконно проживающих в России. За октябрь из Свердловской области выдворено 132 мигранта, пишет E1.ru.
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