12 нелегальных мигрантов-самогонщиков выдворены на родину из Нижнего Тагила

Иностранные граждане занимались в Нижнем Тагиле тем, что разливали в подпольном цехе алкоголь.

Как сообщали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, приставы проводили мигрантов до границы. Билеты домой приобретены за счет самих выдворяемых.