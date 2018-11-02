44 млн рублей было потрачено на ремонт Дворцовой площади в Верхней Салде

1 ноября в Верхней Салде прошло торжественное открытие Дворцовой площади после капитального ремонта. На площади более 8 тыс. квадратных метров была заменена уличная плитка, установлены скамейки, фонари и декоративное ограждение. Также вновь начал работать фонтан.

Очень радует, что площадь обновилась, что на ней, наконец-то, появилось современное освещение. Дворцовка - любимое место отдыха, сюда приходят семьями, с ее посещения начинают все экскурсии для гостей, поэтому, конечно, она должна выглядеть достойно,поделилась своим впечатлением жительница Верхней Салды Светлана Лысова.

Но не все остались довольны результатами проделанных работ. Некоторые депутаты обвинили администрацию в нецелевом расходовании бюджетных средств, так как посчитали, что необходимости в ремонте Дворцовой площади не было. Её глава в ответ на претензии отметил, что ремонт происходил с согласия жителей.

Фонтан не работал, фонари по вечерам еле горели, проводить время на территории площади у местных жителей просто не возникало желания. Последняя реконструкция, которую некоторые называют «недавней», проводилась ещё в 1995 году. А ведь это центральная площадь города, место, которое смело можно назвать его визитной карточкой. Сюда приезжают гости города, здесь фотографируются молодожёны и выпускники, да и просто приходят погулять горожане,сказал глава города Михаил Савченко.