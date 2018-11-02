99,9% рекламных растяжек ликвидированы в Нижнем Тагиле

Срок исполнения поручения, который мэр дал подчинённым, – 1 ноября.

По данным глав районов, а также начальника управления городским хозяйством Владимира Юрченко в городе убрано 99,9% рекламных растяжек. В Нижнем Тагиле на улицах города насчитывалось около 100 несанкционированных рекламных перетяжек, сообщили в TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Четыре перетяжки, которые пока остались в городе, принадлежат частным лицам. С ними ведётся работа по ликвидации несанкционированной рекламы. В течение 2-3 дней растяжки будут убраны.