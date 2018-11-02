99,9% рекламных растяжек ликвидированы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:00ОбществоЮлия СтепановаФото: google.maps
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По поручению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева с улиц города ликвидированы рекламные растяжки, размещённые незаконно.
Сюжеты: Нижний Тагил
Срок исполнения поручения, который мэр дал подчинённым, – 1 ноября.
По данным глав районов, а также начальника управления городским хозяйством Владимира Юрченко в городе убрано 99,9% рекламных растяжек. В Нижнем Тагиле на улицах города насчитывалось около 100 несанкционированных рекламных перетяжек, сообщили в TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Четыре перетяжки, которые пока остались в городе, принадлежат частным лицам. С ними ведётся работа по ликвидации несанкционированной рекламы. В течение 2-3 дней растяжки будут убраны.
Работа, начатая несколько лет назад, дошла до своего логического завершения, отметили в мэрии Нижнего Тагила.
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