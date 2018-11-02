Неизвестные в Екатеринбурге подделали протокол собрания собственников недвижимости
Сегодня, 12:47ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников жилья многоквартирного дома в переулке Трактористов.
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В ходе проверки было установлено, что в 2017 году было проведено собрание жильцов многоквартирного дома, на котором утверждалась смета на год и обсуждалось решение о создании товарищества собственников недвижимости.
Все решения принимались методом голосования, по итогам которого был составлен протокол. В 2018 году данный протокол был признан недействительным судом.
Установлено, что 15 подписей в протоколе были подделаны. Некоторые жильцы, чьи подписи стоят в документе, отсутствовали на собрании, другие – находились за пределами РФ.
По данному протоколу было зарегистрировано юрлицо ТСН. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц за подделку документов.
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