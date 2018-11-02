Неизвестные в Екатеринбурге подделали протокол собрания собственников недвижимости

В ходе проверки было установлено, что в 2017 году было проведено собрание жильцов многоквартирного дома, на котором утверждалась смета на год и обсуждалось решение о создании товарищества собственников недвижимости.

Все решения принимались методом голосования, по итогам которого был составлен протокол. В 2018 году данный протокол был признан недействительным судом.

Установлено, что 15 подписей в протоколе были подделаны. Некоторые жильцы, чьи подписи стоят в документе, отсутствовали на собрании, другие – находились за пределами РФ.