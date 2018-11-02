Новый сервис для записи детей в школы появится в Екатеринбурге

На данный момент записывать детей в первый класс жители Екатеринбурга могут только посредством портала «Госуслуг». В феврале сайт начинает плохо работать из-за наплыва пользователей, что мешает родителям записать ребёнка в нужную школу.

Департамент образования Екатеринбурга решил внести на сайт городской администрации изменения, которые позволят подавать заявки через него напрямую. Для этого на портале госзакупок был размещён тендер, победитель которого будет определён 16 ноября. А в срок до 15 декабря работы по разработке функционала регистрации должен заработать, сообщает Znak.com.