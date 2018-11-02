Работы по ремонту фасада Городского дворца молодёжи в Нижнем Тагиле завершены
Сегодня, 20:10ОбществоФото: gdmnt.ru
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Работы по ремонту здания Городского дворца молодёжи в Нижнем Тагиле подходят к завершению. Подрядная организация завершила ремонт фасада, а в ближайшее время будет отремонтирован зрительный зал.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данный момент фасад ГДМ обшит металлосайдингом и защищён от различного рода осадков. Рабочие постарались сделать так, чтобы внешний вид дворца был приятен жителям и гостям Нижнего Тагила.
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Видео: «Тагил-ТВ», tagil-tv.ru
Внутри завершаются работы в зрительном зале. Были заменены стеновые панели, постелен ламинат и установлены новые входные двери. Кроме этого была полностью заменена система отопления. После праздников начнётся монтаж сидений, которые заказали в Москве, сообщает «Тагил-ТВ».
На ремонт Городского дворца молодёжи из бюджета было выделено около 7 млн рублей.
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