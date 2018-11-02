Работы по ремонту фасада Городского дворца молодёжи в Нижнем Тагиле завершены

На данный момент фасад ГДМ обшит металлосайдингом и защищён от различного рода осадков. Рабочие постарались сделать так, чтобы внешний вид дворца был приятен жителям и гостям Нижнего Тагила.

Видео Видео: «Тагил-ТВ», tagil-tv.ru

Внутри завершаются работы в зрительном зале. Были заменены стеновые панели, постелен ламинат и установлены новые входные двери. Кроме этого была полностью заменена система отопления. После праздников начнётся монтаж сидений, которые заказали в Москве, сообщает «Тагил-ТВ».