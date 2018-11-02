Собираемость взносов на капремонт на Урале превысила среднероссийский показатель

Среднероссийский показатель собираемости взносов на капитальный ремонт составляет 92,63%, в Свердловской области этот показатель составляет 93,54%.

Больше всего взносов в фонд капремонта за указанный период сделали жители Баженовского сельского поселения – 96,14%. Кроме того, Верхнесалдинский, Нижнесалдинский, Ивдельский и Староуткинский городские округа показали показатель выше 95%.