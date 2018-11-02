Собираемость взносов на капремонт на Урале превысила среднероссийский показатель
Сегодня, 13:16ОбществоФото: pxhere.com
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По итогам третьего квартала 2018 года взносы на капремонт в Свердловской области превысили средний показатель по России на 0,91%.
Среднероссийский показатель собираемости взносов на капитальный ремонт составляет 92,63%, в Свердловской области этот показатель составляет 93,54%.
Больше всего взносов в фонд капремонта за указанный период сделали жители Баженовского сельского поселения – 96,14%. Кроме того, Верхнесалдинский, Нижнесалдинский, Ивдельский и Староуткинский городские округа показали показатель выше 95%.
По результату за 2018 год Урал занимает вторую строчку списка регионов по числу домов, где действует программа по капремонту. На первом месте Московская область, сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
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