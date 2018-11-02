Ёлка стоимостью 380 тыс. рублей появится перед «Белым домом» в Екатеринбурге
Сегодня, 22:50ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Искусственную ель стоимостью 380 тыс. рублей планируется разместить перед зданием областного правительства в Екатеринбурге. Соответствующий заказ был размещён на портале госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Заказчиком выступает Управление зданиями правительства Свердловской области. Согласно материалам тендера, в срок до 15 декабря заказчик должен будет смонтировать искусственную ёлку высотой 14 метров. Украсить ель нужно будет светящимися крестами, мишурой и декоративными шарами, а вокруг неё должно быть установлено ограждение из 6 щитов.
Как сообщает Znak.com, исходя из описания технического задания, можно сделать вывод о том, что примерно такая же новогодняя инсталляция была установлена перед «Белым домом» в прошлом году.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей