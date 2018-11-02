Ёлка стоимостью 380 тыс. рублей появится перед «Белым домом» в Екатеринбурге

Заказчиком выступает Управление зданиями правительства Свердловской области. Согласно материалам тендера, в срок до 15 декабря заказчик должен будет смонтировать искусственную ёлку высотой 14 метров. Украсить ель нужно будет светящимися крестами, мишурой и декоративными шарами, а вокруг неё должно быть установлено ограждение из 6 щитов.