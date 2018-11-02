Юнармейцы Владимирской области споют «Катюшу»

Как информирует «Советский спорт», на слёт во Владимир съедутся примерно 600 юнармейцев из всех отделений области.

Флешмоб стартовал у столичных юнармейцев, которые спели знаменитую «Катюшу» 21 октября. Затем такая же акция была проведена воспитанниками Юнармий Дагестана, Камчатки, Калужской и Вологодской областей, а также Красноярского края. Во всех регионах флешмоб проходил в памятных местах, так или иначе связанных с Великой Отечественной Войной. Во Владимире «Катюшу» будут исполнять на площади Победы.

Обязательное условие флешмоба - видеозапись исполнения песни нужно будет выкладывать в соцсети с хэштэгом #катюшаюнармия. Путем подсчета «лайков» определится победитель - автор публикации с наибольшим числом откликов. Будет определено и региональное отделение, которое устроит самый массовый флешмоб. Победители среди авторов и отделений получат специальные призы от аппарата Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».