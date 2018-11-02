Житель Ревды предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков

Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался, а в ходе обыска в салоне полицейские обнаружили бумажный свёрток с содержащимся там веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что вещество являлось наркотическим, а его масса составила 1,24 грамма.

В октябре уголовное дело завершили и отправили материалы в суд. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, обвиняемому может грозить до 10 лет тюремного заключения, в случае, если суд признает его виновным в незаконном хранении наркотических веществ.