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Жители Алапаевска 3 ноября соберутся на собрание против создания полигона ТБО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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African african american american arms around asian back 1452987 pxhere.com

Жители Алапаевска 3 ноября соберутся на собрание против создания полигона ТБО

Сегодня, 15:26ОбществоФото: pxhere.com
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