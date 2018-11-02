Жители Алапаевска 3 ноября соберутся на собрание против создания полигона ТБО

Как сообщает паблик Alapaevsk News, 3 ноября пройдет собрание, на котором горожане обсудят решение Думы Алапаевска о возможном использовании бывшего шламоотвала АМЗ под «специальную деятельность». Решение было принято 9 октября, под спецдеятельностью подразумевается мусорный полигон ТБО.