Жители Алапаевска 3 ноября соберутся на собрание против создания полигона ТБО
Сегодня, 15:26ОбществоФото: pxhere.com
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Жители Алапаевска 3 ноября соберутся для того, чтобы обсудить создание свалки на территории бывшего шламоотвала АМЗ.
Сюжеты: Алапаевск
Как сообщает паблик Alapaevsk News, 3 ноября пройдет собрание, на котором горожане обсудят решение Думы Алапаевска о возможном использовании бывшего шламоотвала АМЗ под «специальную деятельность». Решение было принято 9 октября, под спецдеятельностью подразумевается мусорный полигон ТБО.
Мероприятие согласовано с администрацией города и пройдет на ул. Ленина, 16 с 14.00 до 16.00.
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