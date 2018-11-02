Жительнице Тавды пришлось доказывать право на владение собственным земельным участком
Сегодня, 13:47ОбществоФото: pxhere.com
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Жительница Тавды через суд доказала право на владение земельным участком, собственником которого она являлась с 1990 года.
Женщина является владелицей земельного участка в саду «Белые Лилии» с 1990 года. Сотрудниками прокуратуры было установлено, что право собственности на данный участок было оформлено на другое лицо, которое никогда не пользовалось и не владело участком.
Требования прокуратуры по признанию права собственности на земельный участок за его владелицей было удовлетворено судом.
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