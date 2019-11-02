Босоногого бегуна Тарзана похоронят на Лесном кладбище как пенсионера МВД
Организацию похорон Сергея Зобнина, более известного как Тарзан, никто не брал на себя. Так как он бывший служащий МВД, его похоронят за счет ведомства, сообщает E1.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию.
Действительно, разрешился вопрос, связанный с захоронением ветерана МВД Сергея Макаровича Зобнина, К решению этой проблемы подключились сотрудники пенсионного отдела ГУ МВД по Свердловской области, которые в тесном взаимодействии с представителями военно-мемориальной компании «Урал» сумели разрешить все возникшие вопросырассказал Валерий Горелых.
Сергей Макарович не имел близких, кто мог бы взять на себя организацию похорон. Судя по документам, их не осталось. В Екатеринбурге он проживал один.
Если бы сотрудники пенсионного отдела МВД не подключились к решению проблемы, то 5 ноября Тарзана похоронили бы как неизвестного. К проведению ритуала все было готово. Старшего лейтенанта в отставке проводят в последний путь как офицера на территории воинского сектора Лесного кладбища.
Похороны пройдут после праздников.
Также Валерий Горелых рассказал, что Сергей Макарович — уроженец села Усть-Ница Слободо-Туринского района.
Шесть лет он работал в должности участкового уполномоченного в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, с 1980 по 1986 год. Затем он перевелся для дальнейшего прохождения службы в Норильск, где служил до 1995 года, до выхода на заслуженный отдых по болезни. С севера нашей страны он вновь вернулся в Екатеринбург, где жил до последних дней. Он — пенсионер МВД с общим стажем службы 15 лет, добавил Валерий Горелых.