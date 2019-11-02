Босоногого бегуна Тарзана похоронят на Лесном кладбище как пенсионера МВД

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию.

Действительно, разрешился вопрос, связанный с захоронением ветерана МВД Сергея Макаровича Зобнина, К решению этой проблемы подключились сотрудники пенсионного отдела ГУ МВД по Свердловской области, которые в тесном взаимодействии с представителями военно-мемориальной компании «Урал» сумели разрешить все возникшие вопросырассказал Валерий Горелых.

Сергей Макарович не имел близких, кто мог бы взять на себя организацию похорон. Судя по документам, их не осталось. В Екатеринбурге он проживал один.

Если бы сотрудники пенсионного отдела МВД не подключились к решению проблемы, то 5 ноября Тарзана похоронили бы как неизвестного. К проведению ритуала все было готово. Старшего лейтенанта в отставке проводят в последний путь как офицера на территории воинского сектора Лесного кладбища.

Похороны пройдут после праздников.

Также Валерий Горелых рассказал, что Сергей Макарович — уроженец села Усть-Ница Слободо-Туринского района.