Екатеринбург третье место среди лучших крупнейших городов по качеству среды

Индекс составляли с 2016 года. Методика не раз корректировалась. Изучались 150 систем оценок, в том числе и от зарубежных исследователей. Выделялись только показатели актуальные для России. Специалисты рассчитали индекс в 1114 населенных пунктах за 2018 год. Их разделили на крупнейшие, крупные, большие, средние и малые города.

Среди крупнейших городов Екатеринбург занял третье место по качеству городской среды. Показатель столицы Урала превысил средний на 15 баллов. Эксперты поставили городу 191 балл.

Они отметили, что жилье в городе хорошего качества, а также улично-дорожная сеть и общегородское пространство. Невысокую оценку получили озелененные участки города, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура.

Первые строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург и Москва, набрав 238 и 276 баллов соответственно. Меньше всех баллов набрали Пермь, Волгоград и Омск. Им поставили 153, 116 и 104 балла.

Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов — городская среда считается благоприятной, объяснил министр строительства России Владимир Якушев.