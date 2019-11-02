Екатеринбург третье место среди лучших крупнейших городов по качеству среды
Минстрой России опубликовал первый в стране индекс качества городской среды. Среди крупнейших на третьем месте по качеству городской среды оказался Екатеринбург.
Индекс составляли с 2016 года. Методика не раз корректировалась. Изучались 150 систем оценок, в том числе и от зарубежных исследователей. Выделялись только показатели актуальные для России. Специалисты рассчитали индекс в 1114 населенных пунктах за 2018 год. Их разделили на крупнейшие, крупные, большие, средние и малые города.
Среди крупнейших городов Екатеринбург занял третье место по качеству городской среды. Показатель столицы Урала превысил средний на 15 баллов. Эксперты поставили городу 191 балл.
Они отметили, что жилье в городе хорошего качества, а также улично-дорожная сеть и общегородское пространство. Невысокую оценку получили озелененные участки города, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура.
Первые строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург и Москва, набрав 238 и 276 баллов соответственно. Меньше всех баллов набрали Пермь, Волгоград и Омск. Им поставили 153, 116 и 104 балла.
Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов — городская среда считается благоприятной, объяснил министр строительства России Владимир Якушев.
Президент России Владимир Путин поставил правительству задачу об увеличении индекса на 30% и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза. По словам Якушева, через пять лет городов с благоприятной средой должно быть не менее 676, а средний индекс составить 212 баллов.