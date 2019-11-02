На 50-м году жизни скончался спикер думы Березовского городского округа

На данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны. Нет данных и о дате похорон.

Евгений Говоруха занимался политикой почти 20 лет. Председателем думы Березовского городского округа он стал в 2006 году. До этого он работал в АО «Березовский механический завод» и в ООО «Березовский ремонтно-механический завод».