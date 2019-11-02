На 50-м году жизни скончался спикер думы Березовского городского округа
Сегодня, 13:49ОбществоФото: Сайт думы Березовского городского округа
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Спикер думы Березовского городского округа Евгений Говоруха скончался на 50-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил на своей странице в Facebook главный редактор «Березовского рабочего» Сергей Стуков.
Хороший был дядька. Добрый. Честный, написал Стуков.
На данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны. Нет данных и о дате похорон.
Евгений Говоруха занимался политикой почти 20 лет. Председателем думы Березовского городского округа он стал в 2006 году. До этого он работал в АО «Березовский механический завод» и в ООО «Березовский ремонтно-механический завод».
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