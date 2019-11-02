Сергей Шнуров раскритиковал певца из Екатеринбурга на шоу «Голос»

Во время слепого прослушивания 32-летний екатеринбуржец исполнил песню Владимира Кузьмина «Как ты живешь без меня». Ему не удалось преодолеть барьер слепого прослушивания. К нему не повернулся ни один из членов жюри.

Самая жесткая критика последовала от лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Очень формальное исполнение. Как-будто мы слышим не историю, а какой-то набор звуков, не имеющих отношения к происходящей затронутой теме. Когда вы исполняли, может быть, у вас и была улыбка даже на лице, хотя песня этого не предполагала. Ну, это мне показалось со стороны. А так — как нотки — хорошо! сказал он.

Продюсер и композитор Константин Меладзе сказал, что вкус у молодого человека есть, потому что он выбрал именно эту песню. Но донести до зрителей он ее не смог — пел отстраненно и без души.

Это песня не подразумевает кавер-исполнения. Ее нужно о себе петь, а вы пели не о себе, а о девушке Кузьмина, а ей уже 60 лет, пошутил Меладзе.

Певица Полина Гагарина не стала комментировать выступление Шадрина, а Валерий Сюткин сказал: «Не верю!».