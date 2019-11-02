Сергей Шнуров раскритиковал певца из Екатеринбурга на шоу «Голос»
Певец из Екатеринбурга Олег Шадрин выступил на шоу «Голос». Покорить жюри ему не удалось.
Во время слепого прослушивания 32-летний екатеринбуржец исполнил песню Владимира Кузьмина «Как ты живешь без меня». Ему не удалось преодолеть барьер слепого прослушивания. К нему не повернулся ни один из членов жюри.
Самая жесткая критика последовала от лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
Очень формальное исполнение. Как-будто мы слышим не историю, а какой-то набор звуков, не имеющих отношения к происходящей затронутой теме. Когда вы исполняли, может быть, у вас и была улыбка даже на лице, хотя песня этого не предполагала. Ну, это мне показалось со стороны. А так — как нотки — хорошо! сказал он.
Продюсер и композитор Константин Меладзе сказал, что вкус у молодого человека есть, потому что он выбрал именно эту песню. Но донести до зрителей он ее не смог — пел отстраненно и без души.
Это песня не подразумевает кавер-исполнения. Ее нужно о себе петь, а вы пели не о себе, а о девушке Кузьмина, а ей уже 60 лет, пошутил Меладзе.
Певица Полина Гагарина не стала комментировать выступление Шадрина, а Валерий Сюткин сказал: «Не верю!».
Это уже не первый житель Екатеринбурга, который принимает участие в новом сезоне шоу «Голос». Недавно уроженка Качканара Ирина Чувакова прошла слепое прослушивание. Девушка исполнила собственный вариант песни Queen «We will rock you». В первые же секунды к ней повернулись трое наставников из четырех.