Светлаков: "Мне предлагали деньги за опрос по храму"

Приехал в город, пытался разобраться. Предлагали деньги за одну из сторон. Но я ответил, что это невозможно, сообщил Светлаков.

Он также отметил, что ни одну из сторон не поддерживает, потому что у него своя позиция по этому вопросу. Кроме того, он не может быстро реагировать на что-либо в социальных сетях.