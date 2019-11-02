Светлаков: "Мне предлагали деньги за опрос по храму"
Сегодня, 11:46ОбществоФото: Инстаграм Сергея Светлакова
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Ведущему и юмористу Сергею Светлакову предлагали за деньги поддержать одну из сторон конфликта во время протестов против строительства храма в Екатеринбурге, но он отказался, сообщает «Наша газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Приехал в город, пытался разобраться. Предлагали деньги за одну из сторон. Но я ответил, что это невозможно, сообщил Светлаков.
Он также отметил, что ни одну из сторон не поддерживает, потому что у него своя позиция по этому вопросу. Кроме того, он не может быстро реагировать на что-либо в социальных сетях.
В ночь на 13 мая жители Екатеринбурга вышли на несанкционированный митинг протеста против строительства театра Драмы. Он продолжался неделю. В общей сложности было задержано около 100 человек.
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